Tio bästa värvningarna i Premier League 2022-23

Peter Hyllman

Transferfönstret har stängt igen och därmed går det att göra något slags bokslut över allt som faktiskt har hänt. Under fredagen bloggade jag om transferfönstrets vinnare och förlorare i största allmänhet. Den här måndagslistan tänkte jag ägna åt vad som har blivit en återkommande traditione på den här Englandsbloggen, nämligen att ranka sommarens bästa värvningar, baserat på vad vi vet och tror på förhand.

Kvantitet har onekligen värvats till Premier League den här sommaren, oavsett om vi då väljer att prata om spelare eller pengar. Men lika obestridligt är att det har värvats en hel del kvalitet också, och det inte bara av de allra största klubbarna utan även längre ned i ligans näringskedja hittar vi några riktigt spännande värvningar. Talangen följer pengar, och pengarna finns i Premier League.

Samma sak som vanligt förtjänar att påpekas, att vad som rankas och betygsätts inte är spelarna i sig, utan värvningen. Detta betyder att andra faktorer än enbart spelarens kvalitet måste vägas in, som t ex den köpande klubbens behov av just den spelaren och så vidare. På förekommen anledning är kanske värt att påpeka att det går att vara en väldigt bra värvning utan att därför vara med på den här listan.

Värvningarna har betygsatts löpande under sommaren, under vad jag kallar för transferkollen. Nyhetsvärdet i detta är att jag internt rangordnar de totalt 15 värvningar som fått högsta betyget, alltså fem plus. Övriga fem sådana värvningar som inte platsar på den här listan är Aston Villas Boubakar Kamara, Brentfords Aaron Hickey, Chelseas Kalidou Koulibaly och Pierre-Emerick Aubameyang, och Wolves Matheus Nunes.

Alltså, enligt mig, Premier Leagues tio bästa värvningar under sommaren.

(10) Billy Gilmour, Brighton

En av spelarna som hamnade på mellanhand när Chelsea gick från Frank Lampards ungdomsrevolution till Thomas Tuchels kanske något mindre idealistiska förhållningssätt.

Gilmour som spelartyp passar nästan oförskämt väl in i Brightons taktiska ramverk, och kan utvecklas inom det i hög utsträckning. Både Gilmour och Brighton har alla förutsättningar att göra varandra bättre.

(9) Emmanuel Dennis, Nottingham Forest

Normalt sett finns inget egenvärde med att vinna över andra klubbar i att värva en spelare, utan sådant brukar mest vara en fråga om ego. Men det faktum att både Everton och West Ham slogs hårt för den här spelaren säger oss en del om spelarens anseende.

Dennis hade inga svårigheter att hitta målet förra säsongen för ett svagt Watford, och i ett Nottingham Forest med väldigt mycket forwardstalang men kanske inte riktigt lika mycket renodlad anfallskraft är Dennis en väldigt bra värvning.

(8) Raheem Sterling, Chelsea

Chelseas första paradvärvning under sin nya ägare och det var inte vilken spelare som helst som kom till klubben. Även om Sterling gradvis börjat bli av med sin plats i Man City så är det ändå en stjärna som Chelsea har värvat.

Mycket talar dessutom för att Sterling som spelare passar betydligt bättre in i Chelseas taktik än vad han gjorde i Man Citys taktik. Möjligheten att Chelsea får ut relativt sett mer av Sterling än Man City får alltså anses vara tämligen god.

(7) Sven Botman, Newcastle

Hade kunnat bli en utdragen transfersaga under sommaren givet att Newcastle och Milan båda ville ha Botman. Men Botman var tydlig med vad han helst av allt ville, och det var att bo i nordöstra England hellre än i Milano.

Nåja, hur det än är med den saken, så är det en riktigt skicklig mittback som Newcastle har värvat i Botman och en viktig kugge i Newcastles och Eddie Howes lagbygge för vad som ser ut att kunna bli en rätt lysande framtid för Newcastle.

(6) Luis Sinisterra, Leeds

En av få värvningar Leeds har gjort den här sommaren utan någon direkt koppling till Jesse Marsch personligen. Således en värvning man har skäl att misstänka sker på initiativ av Leeds egen rekryteringsavdelning.

Sinisterra har redan hunnit visa upp sina färdigheter för Leeds så här i början av säsongen, men det är att döma av vad vi har kunnat se av honom med Feyenoord som detta känns som en väldigt spännande värvning med mycket stor potential.

(5) Mikkel Damsgaard, Brentford

Tappar man en dansk stjärnmittfältare så får man väl se till att ersätta honom med en annan dansk stjärnmittfältare. Mer komplicerat än så verkar inte Brentfords tänkande ha varit gällande just den här värvningen.

Damsgaard är en extremt kreativ och skicklig spelare, det såg vi inte minst prov på under förra sommarens EM-slutspel. Kan Damsgaard ha bara i närheten av samma betydelse för Brentfords mittfält som Christian Eriksen så är han guld värd.

(4) Wesley Fofana, Chelsea

Sett till stjärnstatus är Kalidou Koulibaly Chelseas stora mittbacksvärvning den här sommaren, men Fofana är redan den bättre mittbacken som jag ser det och dessutom med potentialen att växa ut till en mittback i absolut världsklass, världens bästa mittback till och med.

Om några år kommer Koulibaly inte längre spela i Chelsea, men Fofana om inget alldeles oförutsett inträffar kommer vara en bestående del av Chelseas backlinje för många år framåt. Transfersumman var hög, men värvningen ändå ett fynd.

(3) Conor Coady, Everton

Här kanske jag motsäger mig själv en aning eftersom jag under sommaren gav den här värvningen sex plus, alltså Connor Wickham-klass, men det var kanske inte menat särskilt seriöst.

Men jag är rasande förtjust i den här värvningen. Everton har haft väldiga problem med sin backlinje och i Coady värvar de vad som varit ligans förmodligen bästa mittback utanför de sex superklubbarna de senaste åren. Dessutom en ledarfigur.

(2) Lucas Paqueta, West Ham

Det finns risker med den här värvningen som med alla värvningar. Det vore knappast den första kreativa mittfältsspelaren vi ser värvas till en klubb i Premier League som inte riktigt lyckas åstadkomma samma sak i Premier League.

Men vilken värvning om Paqueta ändå lyckas med det. Vi såg vad Dimitri Payet lyckades göra för West Ham under sin tid i klubben, och Paqueta känns som en värvning av lite samma typ och samma potential. Om han går ihop med David Moyes.

(1) Erling Haaland, Man City

Väldigt förtjust i den här värvningen inte enbart för att Haaland på de allra flesta håll anses vara the next big thing, utan för att Haaland representerar en annan typ av anfallare än vad Man City tidigare använt sig av, och som jag tror Man City behöver.

Just därför en hel del snack om den här värvningen när den gjordes att den kanske inte var så genomtänkt, men då menar jag att man nog är lite fyrkantig. Premier Leagues mest spektakulära värvning är också dess bästa värvning.