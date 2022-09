Kan Diego Costa ge Wolves tänder?

Peter Hyllman

Om Wolves värvning av Diego Costa hade bedömts enbart utifrån hur den presenterades i form av film så hade det varit en glasklar femplusvärvning. Diego Costa dompterandes en flock riktiga vargar med några mycket manliga kedjor. Frågan är väl om det var Costa som behövde skyddas från vargarna eller vargarna som behövde skyddas från Costa. Hur som helst var det en film med helt rätt feeling.

Wolves värvade alltså Diego Costa som fri transfer, vilket är fullt möjligt att göra även sedan transferfönstret stängt. Varför Wolves valde att värva Costa är inte heller särskilt komplicerat att beskriva. Raul Jimenez har haft svårt att hitta tillbaka efter sin huvudskada och har dessutom dragit på sig ännu en längre skada. Nyförvärvet Sasa Kalajdzic slet dessutom snabbt av sig korsbandet. Wolves saknade alltså anfallare.

Frågan är så klart vilken Diego Costa som Wolves egentligen har värvat. Blickar vi tillbaka över 2010-talet var Costa en av europeisk och engelsk fotboll mest effektiva anfallare, och hans tre säsonger med Chelsea resulterade i två ligatitlar vilka han var i högsta grad delaktig i. Återkomsten till La Liga, till Atlético Madrid och de fem därpå följande åren har däremot sett en spelare på rätt tydlig nedgång.

Kanske mest talande är att Diego Costa för några år sedan lämnade europeisk fotboll helt och hållet och började spela för Atletico Mineiro i Brasilien. 19 matcher hann det med att bli för Diego Costa i Brasilien, och fem mål på dessa matcher. Alldeles för lite tyckte tydligen Diego Costa själv som valde att avsluta sitt kontrakt med Atletico Mineiro efter ett halvår och alltså bli en fri agent istället.

Om det där går det naturligtvis att ha två helt olika men ändå samtidiga åsikter. Å ena sidan kan man tycka att det där åtminstone tyder på att Diego Costa har någon form av hunger och motivation kvar att vilja spela och vilja prestera. En omotiverad spelare hade inte brytt sig så mycket om att inte få spela. Å andra sidan är det svårt att se hur en spelare som inte får speltid i Atletico Mineiro kunna lyfta Wolves i Premier League.

Just när det kommer till att värva spelare som fria agenter är det naturligtvis svårt att ha alltför höga krav vilka spelare man värvar. Tiggare har så att säga inte riktigt råd att vara kräsna. Något talande är det så klart att under tiden det var oklart om Diego Costa skulle få brittiskt arbetstillstånd så var Wolves andra alternativ att värva Andy Carroll. Vilket säger det mesta om vad Wolves valde mellan och hade att välja mellan.

Jag vill ändå tro att det finns inte bara en god tanke utan också en god möjlighet för Wolves med värvningen av Diego Costa. Wolves har under en längre tid varit alldeles för tunna och kanske alldeles för snälla offensivt. Wolves hade mått bra av att helt enkelt vara elakare i sin offensiv och om det är någon spelare som verkligen passar profilen att kunna göra Wolves offensivt elakare så är det väl just Diego Costa.

Ambitionen kanske inte heller måste vara att Diego Costa ska vara anfallaren som återigen skjuter Wolves upp mot tabellens övre halva och det europeiska cupspelet. Utan ambitionen med Diego Costa är så klart i någon mån mer kortsiktig för Wolves. Deras ambition på kort sikt är att försöka se till att inte åka ur Premier League, och för det ändamålet måste inte Diego Costa vara bra i varje match, bara i vissa matcher.

Arsenals supportrar, som naturligtvis hade sin egen väldigt speciella relation till just Diego Costa som Chelseas anfallare mellan 2014 och 2017, tog inte lång tid på sig att se sitt mardrömsscenario framför sig. Nämligen att Diego Costa förmodligen skulle komma att spela en relativt beskedlig figur i de flesta av Wolves matcher under säsongen, men just mot Arsenal höja sig och vissa sitt gamla och rätta jag från förr om åren.

Vilket är kanske lite extra roligt eftersom det faktiskt inte är särskilt svårt att se i alla fall något liknande faktiskt kunna inträffa. Diego Costa kommer med största sannolikhet inte vara en anfallare som sätter sin prägel på hela ligan som han gjorde för fem-åtta år sedan med Chelsea. Däremot kan Diego Costa komma att ha en avgörande impact i vissa specifika matcher under säsongen, vilket kan rädda Wolves och spoila för andra lag.

Allra minst kommer Diego Costa göra Wolves både elakare och generellt sett betydligt jobbigare att möta den här säsongen. Om Wolves har känts något tandlösa under senare år så är Diego Costa en spelare som ger dem tänder.