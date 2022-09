Arsenal upptäcker att det blåser på toppen i engelsk fotboll

Peter Hyllman

Man skulle kunna säga att det ligger i fotbollssupportrarnas natur att tro och tänka att just de och deras klubb är förföljda. Egentligen oavsett vilken klubb vi än pratar om, och då inte minst i engelsk fotboll och i Premier League i synnerhet, så finns där en icke ringa grupp av supportrar som är alldeles övertygade om att press, media och omvärlden är ute efter just dem och biased mot just dem.