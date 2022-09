Som Kieran McKenna sår får Ipswich Town också skörda!

Peter Hyllman

Med 21 poäng, sex vinster, tre oavgjorda matcher och ännu ingen förlust alls på lagets första match har Ipswich Town inlett säsongen väldigt starkt, och befinner sig kanske föga förvånande därför i toppen av tabellen inför den här helgens tionde omgång i EFL League One. Föga förvånande dessutom eftersom Ipswich Town i alla fall på vissa håll räknades som en av säsongens förhandsfavoriter.

Desto mer imponerande är kanske att Ipswichs Towns start på säsongen inkluderade fyra raka vinster på bortaplan, vilket är första gången detta har hänt i Ipswichs Towns hela historia. Forest Green Rovers, Burton Albion, Shrewsbury Town och Accrington Stanley var lagen som fick erfara att hemmaplan inte nödvändigtvis är någon fördel mot Ipswich. Ett Ipswich Town som hittills tappat mer poäng hemma än borta den här säsongen.

Därför var det kanske inte väldigt märkligt att Ipswich Town för någon dryg vecka sedan såg sina kommande två bortamatcher som hyfsat definierande och kanske till och med avgörande för deras säsong. Dels eftersom bortamatcher mot Sheffield Wednesday och Plymouth Argyle i sig själva måste räknas bland säsongens tuffaste ligamatcher. Dels då både Sheffield Wednesday och Plymouth Argyle är direkta toppkonkurrenter i tabellen.

Om Ipswich Town lyckades vinna båda dessa matcher så skulle ingenting kunna stoppa Ipswich Town från uppflyttning den här säsongen menade man. Om Ipswich Town däremot förlorade båda dessa matcher, och kanske dessutom förlorade dem stort eller tungt, så skulle detta kunna åsamka allvarlig skada för Ipswich Towns förhoppningar om uppflyttning den här säsongen.

Utfallet mot Sheffield Wednesday blev däremot mycket mer tvetydigt än så. Ipswich Town hade 2-0 med ungefär en kvart kvar på Hillsborough. Matchen slutar däremot 2-2. Utgår man från förhoppningar eller möjligen farhågor på förhand ett fullt acceptabelt resultat för Ipswich Town, kanske till och med ett mycket bra resultat. Utgår man från 2-0 med en kvart kvar, kanske en poäng som känns lika mycket som en förlust.

Kanske hittar vi svaret på den gåtan i hur det går för Ipswich Town mot Plymouth Argyle den här eftermiddagen. Ännu ett toppmöte i EFL League One med andra ord, och ännu en bortamatch för Ipswich Town. En match där Ipswich Town måste visa hur de faktiskt rent känslomässigt har hanterat matchen mot Sheffield Wednesday. Är Ipswich Town ett lag fullt av självförtroende, eller ett lag fullt av självrannsakan och tvivel på sig själva?

En något närmare titt på Ipswich Town visar att det är ett lag som gör i genomsnitt två mål per match, och ett lag som släpper in i genomsnitt två mål var tredje match. Vad som ligger bakom Ipswich Towns framgångar den här säsongen är alltså samma sak som redan förra säsongen hade lyft dem upp till playoff om säsongen varit bara några veckor längre, lagets försvarsspel har blivit väsentligt mycket bättre.

Kieran McKenna gör sitt allra första jobb som manager på seniornivå. Han tog över Ipswich Town för knappt ett år sedan, med Ipswich Town långt ned i tabellen i EFL League One, och långt under lagets prestationsförmåga. McKenna lyfte omedelbart Ipswich Town, var någon hårsmån från att ta dem till playoff, och hittills den här säsongen är det alltså Ipswich Town som leder EFL League One.

McKenna har förut varit ungdomstränare i både Tottenham och i Man Utd, med god framgång i båda klubbarna. Runt 2018 lyftes han upp som assisterande till Ole-Gunnar Solskjaer i Man Utds förstalag. Uppenbart är att han är taktiskt väldigt väl utbildad och det är många som betonar, både bland Man Utds ungdomar och nu bland Ipswich Towns spelare, hur väl han taktiskt förbereder sina spelare inför varje specifik match.

Med 35 matcher i ryggsäcken som Ipswich Towns manager har Kieran McKenna en vinstprocent om drygt 54% – vilket gör McKenna till en av Ipswichs Towns bästa managers åtminstone i det avseendet. 35 matcher är också tillräckligt många matcher för att kunna konstatera att även om det inte är någon garanti för beständighet, så är det i alla fall mycket mer än enbart ren tillfällighet.

Vad som mer kvalitativt har imponerat med Kieran McKenna är att förändringen och förbättringen med Ipswich Town inte har kommit med mängder av värvningar och nya spelare. Tvärtom är många spelare som köpts av andra managers kvar i Ipswich Town, spelare som Janoi Donacien, Kayden Jackson, Sam Morsy, Wes Burns, Conor Chaplin, George Edmundson, Cameron Burgess, Lee Evans, Sone Eluko och Kyle Edwards.

Vad säger då oss detta? Jo, att spelare som haft svårt att få spelet att stämma under olika managers som Paul Hurst och Paul Cook har växt både en och flera grader med Kieran McKenna som manager. Förmågan att både förbättra spelare individuellt och laget som helhet är en lika viktig förmåga som den kanske är ovanlig. Alldeles för många managers verkar se sin uppgift som enbart att ta ut en startelva av enskilda spelare.

Exakt hur Ipswich Towns tuffa match mot Plymouth Argyle i eftermiddag slutar är svårt på gränsen till omöjligt att säga på förhand. Garanterat är emellertid att Ipswich Town kommer taktiskt väldigt väl förberedda till matchen.