Premier Leagues fem bästa spelare som aldrig fick vinna ligan

Ursprungsplanen var att göra en lista över de fem bästa lagen under Premier League-eran, som däremot aldrig lyckades vinna Premier League. Det brukar ju sägas att ingen kommer ihåg en tvåa, men vissa tvåor förtjänar att kommas ihåg, och vissa tvåor är så bra att man definitivt minns dem. Men så erinrade jag mig till sist att jag ju faktiskt redan en gång i tiden gjort exakt denna lista.

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2015/06/16/fem-fantastiska-lag-som-aldrig-vann-premier-league/

Alltså fick planen ändras. Lätt och snabbt gjort, det fick istället bli en lista över de fem bästa eller största spelarna under Premier League-eran som aldrig fick ynnesten att lyfta Premier League-bucklan över huvudet. En desto mer relevant lista kan tänkas då det för spelare till skillnad från lag inte riktigt på samma sätt kan sägas att den och den spelaren var sämre än andra spelare som faktiskt vunnit Premier League.

Känsligt kan det ju också vara. Det var till exempel bara några år sedan som Jamie Carragher hamnade i ett ordkrig med Leicesters högerback Danny Simpson, efter att ha kritiserat dennes prestationer, där Simpsons replik blev att fråga Carragher hur många Premier League-titlar han egentligen vunnit. Simpson själv hade då vunnit två stycken, Carragher inte en enda. Simpelt, men kanske effektivt.

En avgränsning jag väljer att göra är att bara räkna med spelare som inte längre är aktiva som spelare, och därför inte kan vinna Premier League i framtiden. Detta utesluter spelare som Gareth Bale, Alexis Sanchez och Luis Suarez. Inte heller väljer jag att betrakta Premier League som annorlunda än den engelska ligatiteln i stort, Gary Speed som vann ligan med Leeds 1991-92, men aldrig Premier League, är alltså inte med här.

Det säger sig självt att vilka spelare som inte vunnit ligan måste hänga ihop med vilka lag som inte vunnit ligan, men det är ändå inte exakt samma sak. Newcastle vann t ex aldrig ligan, men Alan Shearer hade redan med sig en ligatitel med Blackburn Rovers. Omvänt är exempel svårare att finna, Fernando Torres i Chelsea kanske. Här har vi hur som helst de fem enligt mig bästa spelare som aldrig fick vinna Premier League:

(5) David Ginola

Ginola själv sade sig vara mest ledsen och frustrerad för fansens skull, det vill säga fansen i Newcastle. Men han har naturligtvis all anledning i världen att vara besviken också för sin egen skull. Ginola var under ett antal år en av Premier Leagues bästa och definitivt mest underhållande spelare. Det blev två andraplatser med Newcastle, där inte minst den första svider där Newcastle leder ligan med tolv poäng vid jul. Närmare än så kom aldrig Ginola, särskilt inte efter att ha lämnat Newcastle för spel i först Tottenham och därefter Aston Villa.

(4) Marcel Desailly

Kom till Chelsea 1998 som nybliven världsmästare, och tvåfaldig Champions League-vinnare, och skulle därefter även bli Europamästare, men Premier League vann han aldrig. Åldern spelade stor roll för det, han var 30 år när han kom till Chelsea och skulle tillbringa sex säsonger i klubben innan han till sist lämnade klubben 2004, det vill säga precis på tröskeln till att Roman Abramovichs investering skulle börja betala sig för fullt. Trots bara två säsonger i Premier League tog han en plats i Premier Leagues allra första Team of the Decade.

(3) Gianfranco Zola

Vann sex titlar med Chelsea under sina år med klubben, men aldrig Premier League. Ännu en spelare som lämnade Chelsea precis innan Roman Abramovich tog över klubben. Det närmaste han kom en ligaseger var säsongen 1998-99, i vilken Chelsea ledde ligan så långt fram på säsongen som januari. Ett spelgeni, en stor spelare i liten förpackning, en spelare som alltid lyckades göra det oväntade på planen. Zola gav oss många skäl genom åren att betrakta honom som ett geni och en magiker, en ikon i Chelseatröjan, och en av dessa få spelare alla hade velat se i den egna lagtröjan.

(2) Steven Gerrard

Förmodligen det första namnet som alltid dyker upp i huvudet på de allra flesta när ämnet om de bästa spelarna som aldrig vunnit ligan ska diskuteras. Förkroppsligade Liverpool under mer än 15 år och bar dem ofta på sina axlar. Nästan alla Liverpools stora triumfer under dessa år bar hans namn, men Premier League blev aldrig den triumfen, trots att det var mycket nära vid åtminstone två olika tillfällen. Andra spelare kom och gick, men Gerrard förblev Liverpool troget genom karriären, fastän andra klubbar hade kunnat ge honom större framgångar.

(1) Matt Le Tissier

Om vi säger det om Steven Gerrard, vad säger vi i så fall om Matt Le Tissier? Le Tissier vann i själva verket inte en enda titel med Southampton, men förblev klubben trogen genom hela sin karriär. Därmed blev han också märkligt underskattad av sin samtid, med endast en plats i årets lag under en karriär där han många gånger dominerade matcher mot betydligt starkare fotbollslag och bokstavligt höll Southampton kvar i Premier League på sina axlar. Hans många mål och sagolika teknik är legendariska. Kanske var han lite för mycket konstnär för att ha lyckats i större klubbar. I Southampton är han God.

Bubblare:

Robbie Fowler, Les Ferdinand, Xabi Alonso, Fernando Torres, Jamie Carragher m fl.

ENGLANDSBLOGGENS JULKALENDER – LUCKA 17

Milstolpar i Premier League-historien

Don’t cry for us. Även om Alan Pardew mest såg lite besviken ut, han hade nog hellre värvat Hayden Mullins, så var det med stora ögon och gapande munnar som världen såg på när West Ham meddelade att de precis värvat Carlos Tevez och Javier Mascherano, två argentinska världsspelare. Båda spelarna skulle bara bli kvar i klubben en enda säsong, om ens det, men på den säsongen hann de med att vända upp och ned på det mesta i ligan. Tevez blev en hjälte i West Ham som med sina mål under våren räddade klubben kvar i Premier League, inte minst på Sheffield Uniteds och Neil Warnocks bekostnad. Det var slutet på så kallat tredjepartsägande i engelsk fotboll.