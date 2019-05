Blir det AFC Fylde eller Salford City som "stjäl" platsen i Football League?

Det gnälls, gnölas och gnabbas alltjämt inom engelsk fotboll om de externt berikade klubbarna som når snabb framgång på andras bekostnad tack vare överlägsna resurser och väldiga investeringar. Ungefär på samma tema som att oljeklubbarna kommer och tar våra jobb, för att knyta an till ett liknande gnäll av samhällskaraktär. Vad man alltid blundar för är hur dessa klubbar faktiskt förnyar och förbättrar fotbollen som helhet.

Man skulle kunna tro att detta gnäll vore begränsat till Premier League, det är ju där de riktigt stora pengarna finns och det allra mesta av uppmärksamheten. Men så är alltså icke fallet utan samma mönster upprepar sig också längre ned i seriesystemet. Vilket inte minst dagens playoff-final på Wembley är ett monument över. Playoff-finalen i National League mellan AFC Fylde och Salford City.

Varken AFC Fylde eller Salford City har någon gång förut spelat i Football League, vilket betyder att för första gången på länge kommer Football League få sällskap av en för dem helt ny klubb. Både AFC Fylde och Salford City har tvärtom gjort stora och snabba resor uppåt i det engelska seriesystemet för att ta sig dit de nu är. AFC Fylde från den elfte divisionen till den femte på elva år. Salford City från den åttonde divisonen på åtta år.

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2017/03/31/afc-fylde-ar-publaget-som-snart-kommer-spela-i-football-league/

https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2018/07/21/haller-salford-city-pa-att-kopa-sig-en-plats-i-football-league/

Både AFC Fylde och Salford City har uttalat långsiktiga målsättningar som de är på god väg att uppnå med gott om tid kvar. När Salfords Citys nya ägare tog över klubben för fem år sedan meddelade de att de siktade på att spela i EFL Championship inom 15 år, vilket börjar kännas alltmer realistiskt. AFC Fylde har 2022 som ett av klubbens motton sedan elva år tillbaka, det vill säga året de senast såg sig som en Football League-klubb.

Både AFC Fylde och Salford City har på sätt och vis dykt upp lite från ingenstans under dessa senaste fem-tio år. Salford City naturligtvis mycket mer uppmärksammat då deras ägare är Class of 92, de gamla storspelarna i Man Utd med den profil och exponering som följer av detta. AFC Fylde likaså, som mest ett ambitiöst publag innan den lokale krösusen David Haythornthwaite köpte klubben.

Både AFC Fylde och Salford City har kritiserats av andra klubbar och dess supportrar för att förstöra fotbollen, låter bekant kanske, samtidigt som de livat upp både sina egna klubbar och dess lokala område markant. Salford City var flera gånger nära ruinens brant innan de nya ägarna byggde om klubben från grunden. AFC Fylde hade fortfarande varit ett publag om Haythornthwaite lyckats med något av sina två försök att köpa Blackpool.

Både AFC Fylde och Salford City har det gemensamt att även fastän en av dem kommer stå där som vinnare ikväll på Wembley, för första gången i klubbens historia en Football League-klubb, så kommer i stort sett alla andra klubbar i och runt deras tabellmässiga närhet önska att ingen av dem vann. Möjligen, möjligen, betraktas kanske AFC Fylde generellt som det minst onda av två onda alternativ.

Avundsjuka och egenintresse är två starka drivkrafter inom fotbollen och supporterskapet i största allmänhet. Detta visar sig på många sätt. Leyton Orient är framför allt klubben som tampats med Salford City och AFC Fylde, och som dessutom drog det längsta strået. Som klara seriesegrare efter sista omgången var spelarnas och supportrarnas omedelbara reaktion att fira sin egen stora och omvälvande framgång med ramsan ”F-ck off Salford!”

Mitt i stormens epicentrum hittar vi Adam Rooney, den 30-årige anfallaren som inför säsongen lämnade Aberdeen i skotska Premier League för att spela för Salford City i den engelska femtedivisionen, för £4,000 i veckan. Utöver att djupt såra skotsk självkänsla gick de flesta övriga klubbar bananas. Andy Holt, Accrington Stanleys utåtriktade ägare och ordförande, anklagade Salford City för att försöka ”stjäla” en plats i Football League.

Flera apade efter. Alltså ”stjäla” (!), man nöjde sig alltså inte ens längre med det i sammanhanget mer vanliga epitetet att ”köpa”. Ett sätt att bättre förstå graden av upprördhet måhända.

AFC Fylde står på tröskeln till sin sjunde uppflyttning på elva år. Salford City på samma tröskel till sin fjärde uppflyttning på fem år. Det är en takt och ett tempo i framgång och framsteg som många andra klubbar bara kan drömma om, och som många andra klubbar faktiskt drömmer om. Att se två andra klubbar leva dessa drömmar är naturligtvis något som kan leda till avundsjuka och irritation, särskilt när man ser sig själva passerade.

Dagens playoff-final är ett monument till denna framgång och dessa framsteg. Inte bara att båda lagen har chansen att för första gången i båda klubbarnas historia ta sig upp i Football League, utan även att båda klubbarna för första gången någonsin ska spela en match på Wembley. Vilket för fem-tio år sedan självfallet hade betraktats som en total orimlighet både för AFC Fylde och för Salford City.

På ett sätt skiljer sig däremot AFC Fylde och Salford City åt. Salford City har valt att steg för steg byta manager. Så sent som inför denna säsong anställde de Graham Alexander, med många års meriter från Football League, ännu en värvning som onekligen höjde mångas ögonbryn. AFC Fyldes manager är Dave Challinor, som aldrig varit manager i Football League, som följt med dem på nästan hela deras långa resa ända sedan 2011.

Men i slutänden, oavsett vem av dem som vinner eller förlorar, kommer det naturligtvis inte spela någon som helst roll vad andra klubbar och supportrar tycker. En av dem kommer dansa av lycka, den andra kommer få börja om på nytt nästa säsong. Det underliggande dramat i varje playoff-final.

:::

Fullspäckad playoff-lördag:

13:30 – EFL Championship – Aston Villa vs West Brom

16:00 – National League – AFC Fylde vs Salford City

18:15 – EFL Championship – Derby County vs Leeds

20:30 – League One – Sunderland vs Portsmouth

:::

EFL CHAMPIONSHIPS PLAYOFF

Aston Villa vs West Brom – 11 & 14 maj

Derby County vs Leeds – 11 & 15 maj