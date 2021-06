16 Re:Lundh – Joachim Björklund

Han var tongivande i det svenska försvaret när det blev EM-semifinal och VM-brons under 1990-talets första hälft. På klubbnivå spelade Joachim Björklund i Serie A, La Liga och Premier League och med Valencia nådde han finalen i Champions League två gånger. När jag träffade honom inför VM 2018 hade han precis klivit in som assisterande tränare i Hammarby och talade om att få in en vinnarkultur i klubben, om vad som lockade att hoppa på uppdraget i Sverige och om drömmen att bli huvudtränare. Han hyllade även Janne Anderssons landslagsbygge, talade om sitt egna bittra avslut i landslaget och att han än ångrade att han nobbade Tommy Söderbergs försök att få honom att göra comeback i Blågult.

