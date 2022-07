67 Re:Lundh - Tobias Linderoth

Lundhs pod

I dag är Tobias Linderoth hyllad tränare för Skövde AIK som är nykomling i superettan. När jag intervjuade Linderoth våren 2018 var han assisterande i Elfsborg och talade om drömmen att bli huvudtränare, om varför han uppskattade tränarutbildningen och om hur han som tränare hade hanterat en ung Tobias Linderoth. Dessutom berättade Linderoth om hur imponerad han var av Janne Anderssons landslag, om likheterna från Lars Lagerbäcks tid, om att hans straffnobb mot under EM 2004 är det han ångrar mest i karriären och om hur sämre stämning gick ut över landslagets prestationer under VM 2006. Dessutom berättade Linderoth om den framgångsrika spelarkarriären, om hyllningarna i Istanbul, om sina bästa år i FC Köpenhamn, om varför han ratade Premier League, om när han fick be hela Everton om ursäkt, om vägen fram som ung spelare och om det bittra slutet på grund av skador.