29 Re:Lundh - Ada Hegerberg

När Lyon nyligen slog Häcken i Champions League var det en comeback som väckte uppmärksamhet. Norskan Ada Hegerberg hoppade in och spelade match efter över 20 månader utan fotboll på grund av skador. Efter insatsen grät den 26-åriga norskan vilket speglade hur tufft det varit. När jag intervjuade henne i våras berättade supernorskan om skadehelvetet, om ett Lyon som utmanas och bytte tränare, om betydelsen av Lotta Schelin när Hegerberg kom till den franska klubben, om vikten av att jaga målrekord och utmärkelser och om stoltheten att få ta hem Ballon d’Or till Norge. Dessutom talade norskan om dokumentären ”My name is Ada Hegerberg”, om vägen fram som fotbollsspelare, om att det var hon och systern som pressade föräldrarna till träning, om priset hon fått betala för att hon stått upp för sina rättigheter, om vikten av att tjäna pengar, om de stora skiftena i fotboll för damer, om att fotbollsförbunden i Skandinavien inte ska tro att de är jämställda och om att hon saknar att spela för landslaget och inte uteslöt en comeback.

