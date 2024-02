150 Re:Lundh – Roy Hodgson

Lundhs pod

I måndags klev den 76-årige Roy Hodgson av sitt sista jobb som manager och lämnade Crystal Palace. Hodgson hoppade in under förra säsongen och räddade kvar klubben i Premier League men svag form in i 2024 och ett sjukhusbesök gjorde att han klev av som manager för sin moderklubb efter totalt sex säsonger i Crystal Palace. När jag träffade Roy Hodgson i december 2021 talade han om sin 45-åriga tränarkarriär som gått genom många länder, om betydelsen av Bob Houghton, om jobben han inte borde tagit, om att basa över England och om att han aldrig hade agent och om trycket inom fotbollen. Givetvis talade vi om tiden i Sverige, om samtalet från Halmstad 1975, om att vinna SM-guld direkt med HBK, om den hätska debatten som följde i svensk fotboll, om att vända tillbaka till Sverige efter ett misslyckat äventyr i Bristol City, om succén i Malmö FF, om varför han räknar fem guld och inte två och om erbjudandet att ta över som svensk förbundskapten.