17 Re:Lundh - Staffan Tapper

Långt innan Marcus Berg missade ett gyllene läge och fick känna av hat via sociala medier så fick Staffan Tapper en liknande stämpel, men under VM i Västtyskland 1974. Sverige mötte Polen och låg under med 1-0 när Tapper kunde utjämna från straffpunkten men målvakten Jan Tomaszewski räddade. Sverige förlorade matchen och missade chansen att ta medalj.

Sommaren 2015 träffade jag den förre Malmö-mittfältaren Staffan Tapper som såg ironin att han gjorde sin bästa landskamp mot Polen men att straffmissen satte sig. ”Jag brukar säga att det är fantastiskt att bli ihågkommen för något”, konstaterade Tapper i poddintervjun som jag klassar som en av de mest intressanta jag gjort.

I intervjun berättade Staffan Tapper om Sveriges VM-äventyr när man blev femma i Västtyskland, om varför Tomaszewski kunde rädda straffen och om hur Tapper märkte av reaktionerna. Dessutom talade han om det täta umgänget med pressen där förbundskaptenen Georg “Åby” Ericson alltid bollade startelva med en utsänd reporter, om hur mycket kraft förbundskaptenen lade på VM-låten och om att Tapper och Bosse Larsson tjänade extra på att spela i rätt skor. Dessutom hade Tapper tydliga åsikter om hur fotbollen både från spelarhåll och klubbhåll måste öppna sig mer.

