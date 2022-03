49 Re:Lundh - Peter Wettergren

Lundhs pod

Sverige möter Tjeckien i VM-playoff och med hjälp av Peter Wettergren går vi igenom hur Sverige förbereder sig inför en match. När vi träffades våren 2021 berättade Sveriges assisterande förbundskapten om hur man präntar in taktiken, om vad man slipar på under stängda träningar, om hur det är när den svenska startelvan presenteras för spelarna, om hur det är i truppen på matchdagen, om vem som kör Braveheart-snack i omklädningsrummet och om känslan före avspark. Dessutom talar Wettergren om hur det är på bänken under matchen, om vem som gör vad, om hur man sedan återhämtar sig efter matchen, om hur man blickar fram mot nästa match men även om att ta fram frisparksvarianter och om hans och Janne Anderssons ledarskap.