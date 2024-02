151 Re:Lundh – Anders Christiansen

Lundhs pod

Hjärtproblem stoppade Anders Christiansen från att spela fotboll under större delen av 2023, men nu har den danske mittfältaren fått klartecken efter att ha opererat in en pacemaker. När jag träffade Anders Christiansen för en poddintervju i maj 2022 talade han om de skakande händelserna när Christian Eriksen fick hjärtstopp under EM året före men även om att fortfarande älska att spela fotboll, om betydelsen av att vara uppskattad i Malmö FF, om att älska kraven som följer som MFF-spelare, om den enorma utvecklingen av klubben, om att nästa steg är en egen träningsanläggning, om att jaga förbättringar som veteran och om orättvisan kring hur Malmö FF behandlas jämfört med konkurrenterna.