403 - Djimi Traoré

Lundhs pod

Avsnitt 403 av Sveriges nyfiknaste fotbollspodd gästas av Djimi Traoré. Den tidigare Liverpool-backen var tränare för Right to Dream under Gothia Cup och talar om att utveckla unga talanger i Nordsjälland, om vad som är viktigt för att lyckas, om misstagen man ska undvika och vad som är skälet till att man tar fram så många spelare. Dessutom berättar Traoré om egna karriären, om stoltheten att kunna hjälpa sina föräldrar med ett hus, om hur han hanterade motgångar och triumfen i Champions League med Liverpool.